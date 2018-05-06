Atilla Taş'tan Muharrem'i cilalama operasyonu
FETÖ’nün medya yapılanması içinde yer aldığı gerekçesiyle hapis cezası alan Atilla Taş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi şarkı yazarak İnce’yi cilalamaya başladı.06 Mayıs 2018 Pazar 09:22
Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya yapılanması içinde yer aldığı nedeniyle bir süre hapis yatan Atilla Taş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce içni şarkı yazdı.
Taş'ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:
Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce
Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince
Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur
Neler olmaz ki, sen oy verince
İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur
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