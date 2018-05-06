Atilla Taş'tan Muharrem'i cilalama operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya yapılanması içinde yer aldığı nedeniyle bir süre hapis yatan Atilla Taş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce içni şarkı yazdı.

Taş'ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce

Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince

Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur

Neler olmaz ki, sen oy verince

İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur