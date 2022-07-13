Atilla Çelebi kimdir? Atilla Çelebi cenaze töreni ne zaman nerede?

THY'nin Eski Genel Müdürü ve emekli kaptan pilot Atilla Çelebi hayatını kaybetti. THY Genel Müdürü Bila Ekşi, Twitter hesabından "Türk Hava Yolları eski genel müdürlerimizden (1994-1997) Kaptan Pilot Atilla Çelebi’nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. THY ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Çelebi’nin cenazesi 14 Temmuz öğlen namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Atilla Çelebi kimdir?

Atilla Çelebi, 1994- 1997 yılları arasında ise THY Genel Müdürlük görevini yürüttü. Hava Kuvvetlerinde görev yaptığı dönemde ikinci akrotimi olan 'Uçan Kuğular'da görev yapan Çelebi'nin bir süredir Koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Çelebi, 1972 yılında TRT'de yayınlan ve bir THY pilotunun günlük uçuş rutinini anlatıldığı belgeselde görev almıştı.