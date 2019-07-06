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Atılım Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Atılım Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 21 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi birimlerine olmak üzere 21 öğretim üyesinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:50
Atılım Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Atılım Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 21 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi birimlerine olmak üzere 21 öğretim üyesinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:50
  1. Atılım Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor!
  2. Atılım üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

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