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Gündem Atılan iftirayla aylardır cezaevinde zulmedilen Yusuf Ziya Gümüşel yarın hakim karşısına çıkacak!
Gündem

Atılan iftirayla aylardır cezaevinde zulmedilen Yusuf Ziya Gümüşel yarın hakim karşısına çıkacak!

Yeniakit Publisher
2023-06-04 20:29:00 - 2023-06-04 21:04:31
Atılan iftirayla aylardır cezaevinde zulmedilen Yusuf Ziya Gümüşel yarın hakim karşısına çıkacak!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli ve Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin kullanıldığı tarikat ve cemaat düşmanı çevrelerce başlatılan Hiranur Vakfı davasının karar duruşması görülecek.

Yarın gözler H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığı davanın son duruşmasında olacak.

Kadir Gümüşel hakkında, "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak şartıyla ceza istenmişti.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel için ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis isteniyor.

Davanın dördüncü duruşması yarın saat 09:30’da başlayacak.
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