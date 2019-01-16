Atıl tesis faaliyete geçti, yüzlerce çocuk kayakla tanıştı

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen ve yılın büyük bir bölümünü kar yağışlı geçiren Ardahan'ın Hanak ilçesinde faaliyete geçirilen kayak tesisi sayesinde yüzlerce öğrenci kayakla tanıştı.

Yalnızçam Dağı'ndaki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne yeni sistemlerin kurulmasıyla 3 yıl önce atıl duruma düşen 250 metre uzunluktaki babylift sistemi, Hanak Kaymakamlığınca geçen yıl ilçeye getirilip burada yine atıl durumda olan kayak merkezinde hizmete sokuldu.

Hanak Özel İdare mevkisinde kurulan bu sistem sayesinde faaliyete geçen kayak merkezinde geçen yıl kayakla tanışan 350 öğrenciden 74'ünün iyi derecede kayak öğrenip yapması, diğerlerinin de bu sporla tanışmasını sağladı.

Bu yıl da ilk ve ortaokul öğrencileri haftanın belirli saatlerinde merkeze gelip soğuğa aldırış etmeden kayak antrenörü eşliğinde kayak öğreniyor.

Çocuklarla şenlenen kayak merkezinde, bir grup, antrenörleri eşliğinde kayak yapmayı öğrenirken bir başka grup ise kızakla kayıp keyifli anlar yaşıyor.



Merkezde Hanaklı çocukların küçük yaşta kayak öğrenmesi amacıyla verilen kursların yanı sıra hafta sonu da yetişkinler için kayak yapma imkanı sunuluyor.

Hanak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökmen Aslankılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanak'ta çocukların küçük yaşta karın keyfini çıkarması amacıyla kurdukları tesis ile amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Tesis ile geçen yıl kayağa meraklı 350 öğrenciye ulaştıklarını vurgulayan Aslankılıç, "Bu atıl tesisi iyi ki ilçeye kazandırmışız. Artık kayak yapmak isteyen herkes gelip burada bu imkanı buluyor. Burada kendini geliştiren, altyapısı hazır halde olan başka kayak merkezlerine gidebiliyor. Bu tesisi çocuklar kayağı öğrensin ve sevsin diye faaliyet soktuk. Ayrıca çocuklara kışın zor olmadığını, kışın da kendine göre güzellikleri olduğunu göstermeye çalıştık, başarılı da olduk. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- "Asıl hedefimiz başarılara imza atacak sporcular yetiştirmek"

Bu yıl da ilk ve orta okullarda okuyan 350 öğrenciye kayak yapmayı öğretmeyi amaçladıklarını dile getiren Aslankılıç, şu an itibariyle kayak yapan 80 öğrenciye ulaştıklarını kaydetti.

Geçen yıl profesyonel anlamda 74 öğrenci yetiştirdiklerini anlatan Aslankılıç, "Bu yıl da hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Kayak yapanların yanı sıra 280 öğrencimiz de kızakla burada kayarak eğlenceli anlar geçirdi. Tabi ki burada asıl hedefimiz başarılara imza atacak sporcular yetiştirmek, inşallah bunu da başaracağız. Birkaç kişi de olsa en azından bu alanda bir yere gelmesini sağlamak istiyoruz. Hanak'tan başarılı kayakçı çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tesis, sömestir tatilinde de çocukların hizmetinde olacak

Aslankılıç, ayrıca sömestir tatilinde daha çok çocuğun kayak yapması için tesisin hizmet vereceğini söyledi.

Kayak antrenörü Hakan Fırıncı da Hanaklı çocukların kayağa ilgisinin fazla olduğunu ifade etti.

Beklentilerinin üstünde ilgi ve talep olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Fırıncı, şunları söyledi:

"İki yıldır çocukları kayakla tanıştırıyoruz. Hanaklı çocuklar kayağı çok sevdi. Bu sezon 80 çocuk kayak ile tanıştı. Bunların içindeki 40 çocuk tam manasıyla kayakçı oldu. Kayağı yaparken artık kimseden yardım almadan yapabilme konusunda kendilerine güveniyorlar. Bu işi burada yapmamıza vesile olan bu çocukların ilgisi oldu. İlgi olunca bizim de çalışmaya hevesimiz oluyor. Kayak yapmak da güzel oluyor ve istekli yapıyoruz."