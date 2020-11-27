  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Atıl durumdaki yatılı okulda "yeni umutlar" yeşerecek
Aktüel

Atıl durumdaki yatılı okulda "yeni umutlar" yeşerecek

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:21:35 -
Atıl durumdaki yatılı okulda "yeni umutlar" yeşerecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de atıl durumdaki yatılı okulun onarılması sonrası uygulanacak "Karaağaç gölgesinde yeşeren umutlar" projesi hem bölgeye cazibe katacak hem de istihdam oluşturacak.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı ve pek çok kamu kurumunun içerisinde yer aldığı Trakya Kalkınma Ajansının desteklediği proje Karaağaç Mahallesi'nde yer alan atıl durumdaki eski yatılı bölge okulunun ihya edilmesiyle başlanacak.

Projede bölge cazibe alanı haline getirilecek, binanın düzenlenmesi sonrası içerisinde gıda, ambalaj, tekstil atölyeleri oluşturulacak, bölgenin sebze ve meyveleri satılacak, bahçesi kafeterya şeklinde dizayn edilecek. İstihdam oluşturmasının yanında bina aynı zamanda bir eğitim alanı işlevi de görecek.

Proje kapsamında dezavantajlı gruplara evlilik ve aile hayatı, girişimcilik, iş sağlığı, gıda hijyeni eğitimleri de verilecek.

Genel hedefi kadınlara yönelik şiddet ve erken evlilik mağduriyetinin engellenmesi yoluyla sosyal yaşama katkı sağlamak, yöresel ürünlerin üretim ve satışına yönelik imkanlar oluşturmak olarak belirlenen projeye 2 milyon lira destekte bulunulacak.

Kısa sürede uygulamaya geçilecek projenin bölgede turistik alan oluşturması da bekleniyor.

- Tanıtım toplantısı düzenlendi

Projenin tanıtım toplantısı Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde yapıldı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş burada yaptığı konuşmada, Karaağaç Kadın Sosyal Destek Merkezinin, özellikle sosyal yardımlardan faydalanan dezavantajlı kadınların üretime yönlendirildiği kadın istihdam edilebilirliğinin artırıldığı, sosyal yardımlara bağımlılığın azaltıldığı, istihdam garantili meslek kurslarının düzenlendiği, üretilenlerin pazarlanabileceği, kadın kooperatiflerinin desteklendiği bir merkez olacağını belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de hedeflerinin, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Edirne'de de kadınların üretime ve sosyal hayata katkı sağlamaları olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmet Müdürü Mehmet Polat projeyi tanıttı.

Toplantıya Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Çalışma ve İş Kur Müdürü Şengül Çildam, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Valiliği Proje Merkezi temsilcileri de katıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar
Dünya

BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı faaliyetlerde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enve..
Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay