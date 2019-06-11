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Atıl arazi spor tesisiyle canlandı

Uzun yıllardır atıl durumda bulunan Sümerbank arazisi üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirerek hayata geçirdiği Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi her yaştan Manisalı vatandaşın buluşma noktası olmaya başladı.

11 Haziran 2019 Salı 16:03
Atıl arazi spor tesisiyle canlandı

Uzun yıllardır atıl durumda bulunan Sümerbank arazisi üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirerek hayata geçirdiği Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi her yaştan Manisalı vatandaşın buluşma noktası olmaya başladı. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü modern tesiste anne babalar spor yaprken çocukları da tesiste bulunan oyun alanında güvenle vakit geçirebiliyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümerbank arazi üzerinde projelendirilerek hayata geçirilen Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Manisalıların keyifle vakit geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü tesiste futbol, basketbol, voleybol, pentatlon sahası, fitness salonu ve tenis gibi spor alanlarının yanı sıra hamam, buhar odası, masaj salonu ve sauna gibi donatı alanları yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tesisi çocuklarıyla ziyaret edecek anne ve babalar da unutulmadı. Bu anlamda modern tesis içerisinde çocuklar için de bir oyun alanı oluşturulurken bu sayede anne ve babalar spor ve aktivite alanlarında, çocukları da güven içerisinde oyun alanında vakit geçirebilecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:03
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