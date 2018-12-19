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Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:13
Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve "core" çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada sağanak altında yapılan antrenman, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. İdman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, tedavilerine devam edilen Selim Ay, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Fallou Diagne ve Deni Milosevic antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:13
  1. Akhisarspor
  2. antrenman
  3. Atiker Konyaspor
  4. Spor Toto Süper Lig

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