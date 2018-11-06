Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü mücadelesinin hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ve Jens Jonsson katılmadı.

Antrenmanda dün akşam Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Kalan oyuncular koşu, topla yapılan ısınma hareketleri, dar alanda top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.