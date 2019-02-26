Atiker Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışmasının ardından aktif dinlenme yaptı.

Antrenmana sahada devam eden diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla idmanı sürdürdü.

Futbolcular, 5'e 3 pas çalışması ve topla oyunun ardından 6'ya 6 oyun ve tempolu koşu ile antrenmanı tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Fallou Diagne ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.