Atiker Konyaspor, 3 puan hasretini bitirmek istiyor





KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen Atiker Konyaspor, 26. haftada 16 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek 3 puan özlemini sonlandırmayı amaçlıyor.

Son olarak ligin 19. haftasında 27 Ocak'ta sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlı takım, bu maçtan sonra hem iç hem de dış sahada galibiyete hasret kaldı.

Antalyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda oynadığı maçlarda 20. haftada Bursaspor ile 0-0, 22. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Konya temsilci, 25. haftada da Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Atiker Konyaspor, sahasında oynadığı Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarından 1-1 beraberlikle ayrılırken, İstikbal Mobilya Kayserispor'a ise 1-0 yenildi.

Ligin son 6 haftalık periyodunda 4 puan alabilen Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor maçından galip ayrılarak, ligdeki galibiyet hasretine son verebilmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Süper Lig'in 13. haftası öncesinde takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçen Konyaspor, Kocaman yönetiminde çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Ligin 26. haftasına 35 puanla 5. sırada giren Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor'u yenerek üst sıraları yükselmeye çalışacak.





- Çınar: "Üç puan alacağımız bir maçtan puansız ayrıldık"







Konyaspor Kulübünün kurumsal iletişimden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk iki maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u yenip, ilerleyen haftalar için yoğun beklenti içerisine girdiklerini söyledi.

Ligin devam eden haftalarında maç kazanmayı alışkanlık haline getiremediklerini ifade eden Çınar, şöyle devam etti:

"Eğer kazanmayı alışkanlık haline getirebilseydik, bugün bizim konumumuz çok daha farklı olabilirdi. Belki de bugün ilk 3 takım arasında Atiker Konyaspor'un ismi olurdu. Tabii ki süreçteki sakatlıklar, cezalar ve hakemlerin maç sonuçlarına olumsuz tesir etmeleri bizim puan kayıplarımıza neden oldu. Atiker Konyaspor olarak maç sonlarında hakemleri konuşmak bizim en büyük rahatsızlıklarımızdan birisi. Biz ne kadar konuşmak istemiyorsak da hakemler konuşmamız için bilerek ya da bilmeyerek hatalar yapıyorlar. En son örnek, Beşiktaş maçının uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonu. Üç puan alacağımız bir maçtan puansız ayrıldık. Bütün bu olumsuzluklara, bazı şanssız pozisyonları da eklemek lazım ama futbolun içerisinde bunlar var. Daha doğrusu futbol hatalar oyunu."





- "Kalan 9 maç ve torbada 27 puan var"







Çınar, önlerinde Çaykur Rizespor maçı olduğunu ve bu müsabakayı galip tamamlamak istediklerini dile getirdi.

"Ligde kalan 9 maç ve torbada 27 puan var." ifadelerini kullanan Çınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atiker Konyaspor olarak hedefimizi son maçın son saniyesine kadar kovalayacağız. Bazı nedenlerden dolayı puan kayıpları yaşamamış olsaydık, pozisyonumuz çok daha farklı olacaktı. Biz bütün maçlarımıza bir önceki karşılaşmanın kaybını telafi etmek için değil, kazanmak için çıkıyoruz. Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına da kazanmak için çıkacağız. Bu maçı galip tamamlayıp, üzerimizde dolaşan kara bulutları dağıtacağız. Karakterli bir oyuncu grubumuz, bu oyuncu grubuna her türlü desteği veren yönetim ve taraftarlarımız var."



