Atık toplayarak biriktirdiler depremzedelere gönderdiler

İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan “Getir Atığını, Al Harçlığını” uygulamasında 3. dönem için 50 asil ve 10 yedek talihlinin noter huzurunda belirlendiği çekilişte kazanan 5 talihli, 500 TL’lik alışveriş çekini deprem bölgesine yardım için hediye etti.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafında projelendirilen ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla hayata geçen uygulamaya ilgi her geçen ay artıyor. 10 bin 350 biletin yer aldığı kutudan ilk şanslı 10 bileti İlkadım Belediyesi Başkanı Yardımcısı Şerif Mırık belirledi. Geri kalan 40 asil 10 yedek bileti ise 8. Noter adına katip Cahit Cengiz Gülsevin çekti. Programda ayrıca 2. dönem kazanan talihlere hediye çekleri teslim edildi. Çekilişe katılan katılımcılar belirlenen tüm numaraları ellerindeki kalem kağıt ile kayıt altına aldı. Çekilişte kazanan 5 talihli kazandıkları 500’er TL’yi deprem bölgesine bağışladı.

Programda bir konuşma yapan İlkadım Belediyesi Başkanı Yardımcısı Şerif Mırık, “Enkaz altında yaşam savaşı verenlerin sağ salim kurtulmasını için dua ediyorum. Bu felakette Samsun halkı yüreğini ortaya koydu. Deprem bölgesine 402 tır, 1500 çadır,16 ambulans, 3 seyyar aş evi deprem bölgesine ulaştırdı. Bundan sonraki süreçte deprem bölgesinde şehrimize gelen depremzede ailelerimiz sıcak yuva hazırlamak bizim öncelikli görevimiz olacaktır” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Çevre kirliliği ilgili vatandaşların şuurlandırılması, çevre kirliğinin önlenmesi için altyapının oluşturulması ve çevre kirliliği ile mücadele etmek, yine biz belediyelere kalıyor. Bizler de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz yeni kurulmuş olsa da, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün deneyimli personeli ile başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Bu vesileyle Getir Atığını Al Harçlığını uygulamasına katılan ve katılmaya devam eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Atıklardan kazandıkları parayı deprem bölgesine bağışlayan vatandaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Biz de belediye olarak bu zamana kadar deprem bölgesine elimizden gelen desteği verdik, bundan sonra da yaraların sarılması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştu.