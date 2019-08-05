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Atık malzemelerden üretilen kültür heykeli, DÜ yoluna yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sanat Atölyesi’nde atık malzemelerinden üretilen kültür heykelini Dicle Üniversitesi yoluna yerleştirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
Atık malzemelerden üretilen kültür heykeli, DÜ yoluna yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sanat Atölyesi’nde atık malzemelerinden üretilen kültür heykelini Dicle Üniversitesi yoluna yerleştirdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı Sanat Atölyesi’nin atık malzemelerden ürettiği ürünler kentin farklı noktalarında yerlerini almaya devam ediyor. Parklarda kurumuş ağaç ve fabrikalarda atık durumda olan bazalt taşlarından üretilen kültür heykeli Dicle Üniversitesi yolunae dikilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, heykeli yerinde inceledi. Başkan Mızraklı, heykelin oluşturacağı kompozisyonla ilgili heykeltıraş Salih Coşkun ile görüş alışverişinde bulunarak çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.


Çalışmayla ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Kent Mobilyaları ve Estetiği Şube Müdürü ve heykeltıraş Salih Coşkun, çalışmalarını geri dönüşüm temelinde yaptığını söyledi.


Coşkun, daha önce Kamışlı Caddesi’ne denge, Diclekent Bulvarı’na dönüşüm ve Kantar Kavşağı’na ise çınar yaprağı heykellerini diktiklerini söyledi. Parklarda kurumuş ağaçlar ile fabrikalarda atık durumda olan bazalt taşlarını Büyükşehir Belediyesi Sanat Atölyesi’nde işleyerek kalem ve kitaplardan oluşan kültür heykelini ortaya çıkardıklarını anlatan Coşkun, yapılan saha çalışmasının ardından heykeli Dicle Üniversitesi’ne giden yola dikmeye karar verdiklerini kaydetti.


Heykel çalışmalarını daha çok dikey kompozisyonlar üzerine yürüttüklerini anlatan Çoşkun, kent genelinde saha çalışmaları yaparak uygun cadde ve kavşaklara yeni heykeller üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
  1. kültür
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