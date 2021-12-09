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Kadın - Aile Atık maddeler kadınların elinde sanata dönüşüyor
Kadın - Aile

Atık maddeler kadınların elinde sanata dönüşüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açılan geri dönüşüm atölyesinde doğaya karışması uzun yıllar alan atıklar sanata dönüşüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:16:00 -
Atık maddeler kadınların elinde sanata dönüşüyor

Bandırmalı kadınlar, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için günlük hayatta kullanılan atık maddelerden bebek, sepet, takı ve duvar panoları yapıyor. Kent konseyi Kadın Meclisi'nin, çevreyi korumak amacıyla ‘Tükettiğini Dönüştür, Yaşama Kat’ projesi ile geri dönüşüm atölyesi açtı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Karaarslan atölyede yaş sınırlaması olmadığını kadınların çocukları ile birlikte katıldığını belirtti. Bu çalışmaların çocuklara erken yaşta çevre bilinci aşılması konusunda fayda sağlayacağından bahseden Karaarslan, “Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak doğaya ve çevreye olan duyarlılığımızdan dolayı hocamız Emel Hanım’la beraber ‘Tükettiğini Dönüştür, Yaşama Kat’ projesini geliştirdik. Yaş sınırlaması olmadan, çocuklarımız ve annelerimiz bir aradayız. Emel hocamız gönüllü olarak bilgilerini aktarıyor. Şu anda gazete ve kağıttan geri dönüşüm yapıyoruz. Tükettiğimiz ne varsa onları tekrar yaşamak katmak istiyoruz.” dedi. Geri Dönüşüm Atölyesi kapsamında Afrikalı bebekler, sepetler, takılar ve duvar panoları çalıştıklarını söyleyen El Sanatları Öğretmeni ve Keçe Sanatçısı Emel Başar Kurt, günümüzdeki tüketim toplumuna dikkat çekti.

Geri dönüştürülecek malzemelerin değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kurt, bu sayede doğanın dengesinin korunabilmesi ve doğaya verilen zararın biraz olsun azaltılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Birçok ürünün geri dönüşüm çalışmalarıyla sanat eserine dönüşebileceğini ve böylelikle doğayı daha korunabilir hale getireceklerinin altını çizen Kurt, “Şişeleri, kartonları ve gazetelerimizi atıyoruz. Bunları dönüştürüp, doğaya da zarar vermeyelim. Günümüzde sürekli tüketim yapan bir toplum haline geldik. Tüketici olmaktan çıkıp üreten bir toplum olalım” diye konuştu.

 

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