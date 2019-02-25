Atık kerestelerden yaptıkları başkan adayını şaşkına çevirdi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, atölyeye çevirdiği bodrum katında atık kerestelerden çeşit çeşit oyuncaklar yapan emekli öğretmene sürpriz ziyarette bulundu. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Yıldırım, “Bu bir hikaye. Bu hikayeyi ortaya çıkarmamız lazım. İnşallah hocama elimizden geleni yapacağız” dedi.

Öğretmenlik yaparken çocuklarla atık kerestelerden oyuncak yapmaya başlayan Muzaffer Sağır, bu ilgisini emekli olduktan sonra da sürdürdü. Yaklaşık 20 yıldır kerestelerden ve sokakta bulduğu tahta parçalarından oyuncak üreten Sağır’ın yaptığı oyuncaklar bir süre sonra eve sığmamaya başladı. Sağır, bunun üzerine çevredeki dostlarının da yardımı ile bir binanın bodrum katını tutarak atölyeye çevirdi. Atölye yıllardır yapılan tahta oyuncaklarla doldu. Bu ilginç hikayeyi duyan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, gece yarısı emekli öğretmene sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Yıldırım, uzun süre atölyeyi inceleyerek emekli öğretmenden yaptıkları oyuncaklarla ilgili bilgi aldı. Yıldırım, “Hocam böyle bir şey anlatırken bu kadarını tahmin etmiyordum tabii. Ben de zannettim birkaç tane kendine böyle, kendini tatmin için bu konuda el emeğini çıkarmak için yaptığı bir şey zannettim. Ama buraya geldim şaşırdım yani. Bu bir hikaye. Bu hikayeyi ortaya çıkarmamız lazım. İnşallah hocama elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Bu değeri ortaya çıkardıktan sonra değerlendirmemiz gerekir" diyen Yıldırım, “Böyle bodrumlarda olmaz bu iş. Böyle bir yer Avrupa’da olsa bir müzenin etrafında verirler atölyeyi, bir de ahşap müzesi kurarlar, bunları satarlar” şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Muzaffer Sağır ise, “Eğitim sisteminin işitsel, görsel ve bedensel olduğunu bildiğim için çocuklarla birlikte maketler yapardık, maketler oluştururduk. Emekli olduktan sonra yine çocuklarla birlikte olmak uğruna bu çalışmayı ahşaba döktüm. Yine çocuklarla birlikte olma yolunu seçiyorum. Aynı şekilde atık malzemenin dönüşümünü sağlamaya çalışıyorum. Çünkü dünyada hiçbir şey çöp değildir. Her şeyden bir şeyler yapılır mesajını vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.