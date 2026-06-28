Kırmızı kirazlı limonata nasıl yapılır: Ev yapımı asırlık eşsiz tarifi şipşak hazırla servis et...

Geniş bir tencereye çekirdeklerini çıkardığınız kirazları ve toz şekeri alın. Üzerine limon kabuğu rendesini (beyaz kısımlarını rendelememeye dikkat edin, acılık vermesin) ekleyin. Üzerine sadece 1 su bardağı su ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kirazlar yumuşayıp rengini ve suyunu tamamen salana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) kaynatın. Ocağın altını kapatın. Sıcakken bir patates eziciyle veya çatalın arkasıyla kirazları tencerenin içinde hafifçe ezin ki aroması iyice çıksın. Ardından bu karışımı ince bir süzgeçten geçirerek sürahiye süzün. Süzgeçte kalan kiraz posasını da kaşıkla bastırarak iyice sıkın. Sürahideki yoğun kirazlı şurubun üzerine sıkmış olduğunuz limon sularını ekleyin. Ardından kalan 4-5 su bardağı soğuk suyu ilave edip güzelce karıştırın. Hazırladığınız içeceği buzdolabında en az 2 saat iyice soğutun. Servis ederken bardaklara bolca buz atın, taze nane yaprakları ve birkaç dilim limonla süsleyerek servis yapın.