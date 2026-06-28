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Kırmızı kirazlı limonata nasıl yapılır: Ev yapımı asırlık eşsiz tarifi şipşak hazırla servis et... Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da! Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Artık yazmak zorundalar! Yarın başvuru yapılacak! CHP’li isimden “Özgür Özel’in yeni partisinin adı ne olacak?” sorusuna net cevap Battı ama çok güzel yerde battı! Fren yerine gaza basında olanlar oldu! Norveç'te Türklere selam verdi, aldığı cevapla şoku yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı
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Kırmızı kirazlı limonata nasıl yapılır: Ev yapımı asırlık eşsiz tarifi şipşak hazırla servis et...

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Kırmızı kirazlı limonata nasıl yapılır: Ev yapımı asırlık eşsiz tarifi şipşak hazırla servis et...

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve yemek sitelerinde özellikle yaz aylarında herkes 7/24 saat yediğini içtiğini paylaşıyor. eşsiz rengiyle ve ferahlığıyla asırlardır çok popüler olan ev yapımı kirazlı limonata tarifiyle geldik. Kirazın o muazzam kırmızı rengi ile limonun ekşiliği birleşince hem görsel olarak harika bir sonuç çıkıyor hem de hazır asitli içeceklere taş çıkartıyor. Yaz sıcaklığını düşüren kirazlı limonata tarifi nasıl yapılır? Püf noktası haberimizde… Süsleyerek şipşak hazırlayıp, servis yapın.

#1
Foto - Kırmızı kirazlı limonata nasıl yapılır: Ev yapımı asırlık eşsiz tarifi şipşak hazırla servis et...

Yazın her sene bir içecek popüler hale geliyor. Bu sene kirazın bol olması nedeniyle trend olan içecek kirazlı limonata tarifi. Yemek sitelerinden Instagrama kadar her yerde paylaşılan kirazlı limonata tarifi yapmaya hazır mısınız?

#2
Foto - Kırmızı kirazlı limonata nasıl yapılır: Ev yapımı asırlık eşsiz tarifi şipşak hazırla servis et...

Bu popüler ve ferahlatıcı tarifin en pratik, tam ölçülü yapılışı: KİRAZLI LİMONATA TARİFİ MALZEMELER: 2 su bardağı kiraz (çekirdekleri çıkarılmış) 3-4 adet limon (suyu sıkılacak, 1 tanesinin kabuğu rendelenecek) 1 su bardağı toz şeker (damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz) 5-6 su bardağı soğuk su. İsteğe bağlı: Birkaç dal taze nane ve bolca buz. KIRMIZI KİRAZLI LİMONTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

#3
Foto - Kırmızı kirazlı limonata nasıl yapılır: Ev yapımı asırlık eşsiz tarifi şipşak hazırla servis et...

Geniş bir tencereye çekirdeklerini çıkardığınız kirazları ve toz şekeri alın. Üzerine limon kabuğu rendesini (beyaz kısımlarını rendelememeye dikkat edin, acılık vermesin) ekleyin. Üzerine sadece 1 su bardağı su ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kirazlar yumuşayıp rengini ve suyunu tamamen salana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) kaynatın. Ocağın altını kapatın. Sıcakken bir patates eziciyle veya çatalın arkasıyla kirazları tencerenin içinde hafifçe ezin ki aroması iyice çıksın. Ardından bu karışımı ince bir süzgeçten geçirerek sürahiye süzün. Süzgeçte kalan kiraz posasını da kaşıkla bastırarak iyice sıkın. Sürahideki yoğun kirazlı şurubun üzerine sıkmış olduğunuz limon sularını ekleyin. Ardından kalan 4-5 su bardağı soğuk suyu ilave edip güzelce karıştırın. Hazırladığınız içeceği buzdolabında en az 2 saat iyice soğutun. Servis ederken bardaklara bolca buz atın, taze nane yaprakları ve birkaç dilim limonla süsleyerek servis yapın.

#4
Foto - Kırmızı kirazlı limonata nasıl yapılır: Ev yapımı asırlık eşsiz tarifi şipşak hazırla servis et...

Eğer içeceğinizin renginin çok daha parlak ve berrak olmasını isterseniz, süzme aşamasında süzgecin içine temiz bir tülbent yerleştirebilirsiniz. Böylece içinde hiçbir tortu kalmaz, tam bir kafe limonatası görünümü elde edersiniz! Editör notu: Mart ayında doğal yollarla yetişen taze kiraz bulunmaz; çünkü Türkiye'de kiraz hasat sezonu genellikle Mayıs sonu ile Temmuz ortası arasında gerçekleşir. Mart ayında ağaçlar yalnızca pembe ve beyaz çiçekler (sakuralar) açar. Mevsim dışı ithal kirazlar ise bulunsa bile aşırı pahalı olabilir

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