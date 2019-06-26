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Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası

- Milli sporcu Özgür Varlık, 25 metre rapid tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası


ANKARA (AA) - Atıcılıkta milli sporcu Özgür Varlık, 25 metre rapid tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda milli sporcu Özgür Varlık, 25 metre rapid tabanca kategorisinde elde ettiği 580 puanla finale yükseldi.

Milli sporcu bu derecesiyle atıcılık branşında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan ilk isim oldu.

Aynı müsabakada yarışan Murat Kılıç, sıralama mücadelesini 577 puanla 9. sırada tamamladı.

Avrupa Oyunları, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. atıcılık
  3. Kota
  4. Özgür Varlık

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