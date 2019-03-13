Atıcılıkta heyecan Meksika ve Hırvatistan'da sürecek



ANKARA (AA) - Atıcılıkta milli sporcular, Meksika ve Hırvatistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek. Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trap-Skeet Dünya Kupası 15-26 Mart tarihlerinde Meksika'nın Acapulco kentinde, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası ise 16-25 Mart tarihlerinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle: Trap erkekler: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi. Trap bayanlar: Safiye Sarıtürk. Skeet erkekler: Onur Atak. Skeet bayanlar: Nur Banu Özpak. Havalı tabanca büyük erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş. Havalı tabanca genç erkekler: Abdulkadir Kılıç. Havalı tabanca büyük kadınlar: Canan Türkoğlu, Ece Bıçakcı. Havalı tabanca genç kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz, Işıl Kaçar. Havalı tüfek büyük erkekler: Ömer Akgün, Ahmet Bayrak, Mert Nalbant.



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