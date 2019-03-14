0553 313 94 23

Atıcılık Müsabakalarından 2 altın madalya

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Bölgeler Arası Grup Müsabakaları Mersin’de yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:04
Atıcılık Müsabakalarından 2 altın madalya

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Bölgeler Arası Grup Müsabakaları Mersin’de yapıldı.


245 sporcunun madalya için mücadele ettiği grup müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.


10 m. tabanca tüfek kategorisinde Kayseri Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü’nden yarışan sporculardan Meryem Nur Korkut minik bayanlarda, Ahmet Durdu ise minik erkeklerde şampiyonluğu göğüsleyerek altın madalyanın sahibi oldu.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada derece elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da hizmete açılacak”
    1. Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da..
    2. Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü..
    3. Doğu Anadolu'da kar ve çığ uyarısı
    4. Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı'nı kutladı
    5. Kaçkar Dağları’ndaki heliski..
    6. ABD Senatosu, Amerikan askerinin..
    7. İran sınırında karla mücadele çalışması
    8. Yıldırım: ’14 Mart, sağlık..
    9. Üvey anne dehşeti... Görüntüler yürek..
    10. Gemlik tipi zeytine ciddi destek geliyor
    11. (Özel) Eyüpsultan’da kaza yapan sürücü..
    12. İmplant tedavisi nedir?
    13. İstanbul'da eş zamanlı operasyon!
    14. Demirtaş büyükşehir projeleriyle değer..
    15. Suriye’de bin 109 yardım çalışanı..
    16. GSM şirketleri bilgi vermeden zam..
    17. ”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde..
    18. Zeytin üreticileri bilgilendirildi
    19. İpekyolu’ndaki çocuklar “Aslan” ile..
    20. Göz kapak ameliyatı olurken nelere..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!