  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB'den aşı sertifikasına onay!
MEB resmen duyurdu: 5 Temmuz'da açılıyor
Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması
Fahrettin Altun: Irkçılık en büyük hastalık
Gündem Atı görenler hayran kaldı! Futbolculara taş çıkartıyor
Gündem

Atı görenler hayran kaldı! Futbolculara taş çıkartıyor

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde görevli Destan isimli atın tıpkı futbolcu gibi top oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 11:58:00 -

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetleri için Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitimlerini tamamlayan atlar, başta turizm bölgeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde görevlendiriliyor. JAKEM Komutanlığında binicisi Teğmen Taner Keskin ile birbirinden zorlu parkurlarda göreve hazırlanan Destan isimli at ise tıpkı bir futbolcuymuş gibi çalışma alanında bulunan topla oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Sahada bulunan top ile oynayan Destan futbolcuları aratmayacak şekilde topu sürmesi kameralara yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay