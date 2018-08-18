Ateşli silahla vurulan yunusun ölüsü kıyıya vurdu!

Edinilen bilgiye göre, görenlerin yüreklerini sızlatan olay İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre kişi veya kişiler, kıyıda yüzen yunus balığına tüfek veya silahla ateş etti. Aldığı darbelerle yunus balığı öldü ve kıyıya vurdu. 2 metre boyunda ve 350 kiloluk yunus balığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Oluşan manzara ise herkesin içini sızlattı.