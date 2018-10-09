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Ateşli havale durumunda dikkat edilmesi gerekenler

Ateşli Havale, ateş eşliğinde ortaya çıkan havaledir. Çocukluk çağı havalelerinin en sık görülenidir. Sıklıkla 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, en sık 18-22 aylar arasında görülür. Ailesel geçişin olduğu düşünülmektedir.

09 Ekim 2018 Salı 13:51
Ateşli havale durumunda dikkat edilmesi gerekenler


Havale bilinç kaybı, gözlerde kayma, dudaklarda morarma, nefesin kesilmesi, vücudun tümü ya da bir bölümünde kasılma, idrar veya altına kaçırma şeklinde ortaya çıkabilir. Havale öncesi ya da sonrasında 38,5 derece veya üstünde ateş vardır.

Ateşli havale genellikle kısa sürer; çoğu zaman 3 dakikadan kısadır ve hasta hekime ulaştığında havale bitmiştir. Hastaların dörtte birinde ateşin ilk bulgusu ateşli havale olabilir.

15 dakikadan kısa süren, 24 saat içinde tekrarlamayan havaleler basit havale olarak adlandırılır.

Nöbetin tekrarlama riskleri

● İlk ateşli havalenin bir yaşın altında geçirilmesi

● Birinci derece yakınlarda sara ya da ateşli havale öyküsünün bulunması

● Havalenin ateş hafif yüksekken (40 derecenin altında) ortaya çıkması,

● Sık enfeksiyon geçirme

● Ateş yükselmesiyle havale arasındaki sürenin 2 saatten kısa olması

Aileye bilgi ve uyarılar:

Ateşli havalede ailevî yatkınlık olabilir. Yani anne ve babada da hassasiyet vardır.

Ateşli havale sara nöbeti değildir

Üç yaştan sonra tekrarlama riski düşüktür

Kısa süreli ateşli havale beyin hasarı yapmaz

Aşı uygulaması risk taşımaz

Ateşli havale 1/3 oranında tekrarlayabilir ve bu durumda;

Hastanın düz bir zeminde yan yatırılması,

Hastayı tutarak havaleyi durdurmaya çalışılmaması,

Kasılmalar sırasında çene, kol ve bacakları açmaya uğraşılmaması,

Ağızdan hiçbir şey verilmemesi

Soğan veya başka bir maddenin koklatılmaması,

Hastanın üstüne soğuk su dökülmemesi, gerekir.

Ancak ılık su ile duş yaptırılabilir.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:51
  1. ateşli havale
  2. dikkat edilmesi gerekenler
  3. çocuk
  4. ateşlenme

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