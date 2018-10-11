Ateşli bebeğe soğuk duş çok zararlı



Bilhassa 6 ay ile 3 yaş arası bebeklerde görülen yüksek ateş, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, ateşli havaleye dönüşebilir..

Çocuklardaki ateşlenmeyi önemsememezlik etmemelisiniz. Çocuklarda görülen ateşin düşürülmesi için öncelikle çocuğun üzerindeki günlük giysilerini çıkarmalısınız. İnce bir giysi yeterlidir. Ayrıca oda sıcaklığı 18-20 derece olmalıdır.

Uzman hekimler şu tavsiyede bulunuyor:



“Koltuk altı ateşi 38 derecenin üzerinde ise hemen ateş düşürücü şurup verilmelidir. Ateş yine düşmediği takdirde, 4-6 saat arayla yeniden ateş düşürücü şurup verilebilir. Havale için en riskli dönem olan 6 ay 3 yaş arası çocuk bulunan evlerde, ateş düşürücü şurup eksik edilmemelidir.

Ilık su ile yıkamak veya ılık suyla ıslatılmış pamukla vücudu silmek yararlı olabilir. Ancak, soğuk duş, alkol falan gibi kulaktan dolma saçma uygulamalar yapılmamalıdır. Soğuk duş, vücudun dış kısımlarındaki kanın beyne hücum etmesine ve beyindeki ateşin daha da yükselmesine sebep olur. Bütün önlemlere rağmen ateşin düşmemesi durumunda, bebek en yakın sağlık kuruluşuna götürülüp çocuk hekimine muayene ettirilmelidir."

Normal vücut ısısı

• 36.8 + 0.7 derecedir.

• 38-39 derece hafif,

• 39-40 derece orta,

• 40-42 derece yüksek ateştir.

Bebeğiniz yüksek ateşliyken daha çok kaloriye ihtiyaç duyar. Onu sevdiği gıdalarla besleyin. Ne yemek istiyorsa verin. Gofret çikolata cips gibi besinlerin değeri yoktur. Ama mesela muzu çok seviyorsa; ona, istediği kadar verebilirsiniz. Ya da ekmek, bebe bisküvisi, meyve, yoğurt... Sıvı alımını artırmaya çalışın. Ancak içmek istemiyorsa asla zorlamayın.

EN İYİSİ

Ateşi düşürmenin en iyi yolu ıslak bez uygulamasıdır. Bunun için bebeği havlu üzerine yatırın. Bir kaba ılık su doldurun. Beş tane bez veya mendil alın. Ilık suyla ıslattığınız bezleri sırayla alnına, kol altlarına, bacaklarının üst kısmına yayın. Bu işlemi bezler ısındıkça tekrarlayın. Bu uygulamayı en az yarım saat sürdürün. Vücut ısısının düşmesi için bu süre gereklidir. Bu sürenin sonunda ateşi tekrar ölçün. Bu arada kapdaki su ısınmışsa değiştirin. Ancak ateş tekrar yükselebilir. Eğer ateş 24 saat boyunca tekrar tekrar yükseliyorsa mutlaka doktora danışın.

Ateş vücudun savunması

Ateşin aslında çok da olumsuz bir şey olmadığını bilmekte fayda var. Ateş aslında vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği önemli bir savunma mekanizmasıdır.

Ateşin kaynağı bir enfeksiyonsa ki bunu hekim bilebilir antibiyotikle tedavi gerektiriyor olabilir.

Eğer kan zehirlenmesi ya da sıcak çarpması gibi farklı bir sebepten ateş yüksekse ateşin derhal düşürülmesi gerekir. Ayrıca altı aydan küçük bebeklerde ateşin yüksek olması tehlikeli olabilir. Ateş, vücudun enfeksiyonlara cevabı olduğunda nadiren 41 dereceyi geçer asla 42 dereceyi aşmaz. Sıcak çarpması gibi durumlarda ateş 45.5 dereceye kadar yükselebilir. Acil müdahale gerekir.

Ateşi nasıl ölçeceksiniz?

Dudaklarınızı bebeğinizin alnına değdirin. Eğer sıcak geliyorsa bebeğin ateşi yükselmiş demektir. Ancak bazen bebeğin dış sıcaklığı normal gibi gözükse de iç ateşi olabilir. Hareketlerinde bir anormallik seziyorsanız, hasta gibi görünüyorsa ve daha büyük çocuklarda halüsinasyon görmeler varsa ateşi derhal ölçmenizde fayda vardır.

Rektal yoldan ateşi ölçmek için bebeğinizi altını açtığınız yere yatırın ve bezini çıkarın. Bebeğin iki ayağını bir elinizle kavrayarak yukarı kaldırın. Eğer bebeğiniz bu şekilde huzursuz oluyorsa onu yan yatırabilirsiniz veya dizlerinizin üzerinde yüz üstü yatırabilirsiniz. Rektal olarak kullanacağınız dereceyi asla ağızda kullanmayın. Derecenin ağız metal kısım tamamen girinceye kadar makata sokun. Bebeğin poposunu elinizle sıkıştırarak en az iki dakika bekleyin. Bu arada bebeğinizi sakinleştirmek için ninni söyler sevebilirsiniz. Bebeklerde en güvenilir yöntemdir.