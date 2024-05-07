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Gündem Ateşkesi kabul eden Hamas'tan yeni açıklama!
Gündem

Ateşkesi kabul eden Hamas'tan yeni açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 23:04:00 -
Ateşkesi kabul eden Hamas'tan yeni açıklama!

Katar ve Mısır'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini bildiren Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, İsrail'in Refah'a kara operasyonunun ateşkesi engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas Hareketi'nin ofisinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Refah'ta gerçekleştirdiği kara operasyonu hakkında konuştu.

"Refah Sınır Kapısı'na saldırması bir suçtur"

İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını ve uygulanmasını engelleme girişimi olarak nitelendiren Hamdan, "İşgal güçlerinin Refah Sınır Kapısı'na saldırması bir suçtur ve uluslararası hukuk koruması altındaki sivillere yönelik saldırı ciddi ve tehlikeli bir tırmanıştır." dedi.

Hamdan, Netanyahu'nun itibarını kurtarmak için umutsuz bir şekilde sahte bir zafer elde etme girişimi içerisinde olduğunu ancak bunun asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.

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