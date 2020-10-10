Ateşkesi ihlal eden Ermeni zırhlıları imha edildi
Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermeni zırhlılarını yok etti.
Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.