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Dünya Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe
Dünya

Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe

Azerbaycan-Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan yine alçakça sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan ordusundan anında karşılık geldi. Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemleri imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:19:00 -
Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tansiyon düşmüyor. Dün ilan edilen ateşkes kararına rağmen Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü. Ermenistan gece saatlerinde Gence'yi hedef aldı. Şehit ve yaralıların olduğu alçak saldırılara Azerbaycan'dan karşılık geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm saldırı girişimlerinin önlendiği belirtilirken, Azerbaycan ordusunun faaliyetleri sonucunda cephenin farklı yönlerinde 5 T-72 tankı, 6 D-20 ve D-30 obüsü, 5 mühimmat kamyonu, 11 başka araç, 3 BM-21 'Grad' roketatar, 5 2S1 'Gvozdika' kendinden tahrikli obüs, 8 savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ermenistan güçlerinden saldırı olduğu ve tüm cephe boyunca durumun gergin olduğu belirtildi.

Ermenistan'dan ateşkes ihlali

Bakanlıktan yapılan açıklamada, insani ateşkese uymayan Ermenistan güçleri birliklerinin, kayıp mevzilerini geri kazanmak için insan gücü ve askeri teçhizatı yoğunlaştırarak Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde cepheye saldırmaya çalıştığı ifade edildi.

Ermeni güçlerine ağır darbe

Gece boyunca tüm saldırı girişimlerinin önlendiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun faaliyetleri sonucunda cephenin farklı yönlerinde 5 T-72 tankı, 6 D-20 ve D-30 obüsü, 5 mühimmat kamyonu, 11 başka araç, 3 BM-21 'Grad' roketatar, 5 2S1 'Gvozdika' kendinden tahrikli obüs, 8 savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği bildirildi. Ayrıca, operasyonlar sonucunda Ermenistan güçlerinin işgal ettiği topraklardaki ana güçlerinin ve stokların ciddi şekilde hasar gördüğü ve mühimmat ve yakıtının tükendiği belirtildi.

Ermeni askerler kaçıyor

Öte yandan, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorlu piyade alaylarının savaş mevkilerinden ayrılan askerlerin sayısının arttığı ifade edilen açıklamada, 1'inci motorlu tüfek alayı Komutan Yardımcısı Yarbay Artak Vanyan'ın da Ermenistan güçleri arasında hayatını kaybedenlerin arasında olduğu belirtildi.

 

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Yorumlar

Çologlu muhammet

Maaşallah gardeslerime
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