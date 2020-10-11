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Dünya Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı
Dünya

Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı

Ateşkese rağmen, Ermenistan Azerbaycan'ın Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinde sivilleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:47:00 -

İşgalci Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor.

3 şehirde sivilleri hedef aldılar

Ermenistan ordusunun, Gence şehrinden sonra Berde ve Mingeçevir'i hedef aldı.

Rusya'dan skandal açıklama

Ateşkes kararına uymayan Ermenistan, Azerbaycan'ın en önemli şehirlerinde sivilleri hedef alırken Rusya, Bakü'yü arayarak, "havada, karada ateşkese uyun" çağrısı yaptı.

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