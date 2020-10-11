Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı
Ateşkese rağmen, Ermenistan Azerbaycan'ın Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinde sivilleri hedef aldı.
İşgalci Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor.
3 şehirde sivilleri hedef aldılar
Ermenistan ordusunun, Gence şehrinden sonra Berde ve Mingeçevir'i hedef aldı.
Rusya'dan skandal açıklama
Ateşkes kararına uymayan Ermenistan, Azerbaycan'ın en önemli şehirlerinde sivilleri hedef alırken Rusya, Bakü'yü arayarak, "havada, karada ateşkese uyun" çağrısı yaptı.