Ateşkese rağmen ermeni kahpeliği

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırması üzerine başlayan çatışmalarda hezimet yaşayan ve ateşkes için dilenen Erivan yönetimi, Moskova’da yapılan ateşkesi de ihlal etti. Putin’in çağrısıyla Moskova’da yapılan 11 saatlik Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları görüşmesinde insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı alındı.



Görüşmeye arabuluculuk eden Rus Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov, “10 Ekim 2020’de (dün) saat 12.00’dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi” dedi.



Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan’ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.



Ermeniler sivil yerleri vurdu



Dün öğlen saatlerinde başlayan ateş öncesinde olduğu gibi sonrasında da Ermenistan, saldırılarını artırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun; Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi, Hadrut ve Fuzuli illerindeki sivil yerleşim birimlerine yoğun şekilde top, roket ve füze attığını duyurdu.



Günlerce dünyadan ateşkes için yardım isteyip, silahların susmasıyla yeniden saldırıya geçen Ermenistan ordusuna Azerbaycan ordusu da karşılık verip, yine ağır kayıplar verdirdi.



SİHA’lar havalandı, imha etti



Ermeni saldırıları sonrası havalanan Azerbaycan ordusuna ait Türk SİHA’ları birçok noktada yine işgalci askerleri ve araç gereçlerini imha etti. Azerbaycan ordusu, paylaştığı görüntülerde, Ermeni zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiğini ve gereken cevabın verildiğini belirtti. Önceki akşam beri onlarca tank, zırhlı ve askeri aracın yanı sıra onlarca Ermeni askerin yok edildiği bildirildi.