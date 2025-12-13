Ateşkese dron darbesi: Süveyda’da içişleri aracı hedef alındı
Suriye’nin Süveyda ilinde geçiş hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığına ait bir araç, bombalı dron saldırısının hedefi oldu.
Suriye Haber Kanalı el-İhbariye, Suriye Geçiş Hükümeti'nin İçişleri Bakanlığına bağlı unsurlarca asayiş amacıyla kullanılan araca kimliği belirsiz kişilerce dron saldırısı yapıldığını duyurdu.
Güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, saldırının bölgede yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğu belirtildi.
Kaynak, güvenlik güçlerinin söz konusu ihlallere karşılık vereceğini ifade etti.
Saldırının Hikmet el Hecri’ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.