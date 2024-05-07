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Gündem Ateşkes teklifini kabul eden Hamas heyeti Kahire'de!
Gündem

Ateşkes teklifini kabul eden Hamas heyeti Kahire'de!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 21:57:00 - 2024-05-07 22:18:53
Ateşkes teklifini kabul eden Hamas heyeti Kahire'de!

Katar ve Mısır'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini bildiren Hamas heyeti, İsrail ile devam eden ateşkes müzakereleri için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.

İsrail’in dün Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Halil El Hayya başkanlığındaki müzakere heyetinin kısa bir süre önce Katar’ın başkenti Doha'dan Mısır’ın başkenti Kahire'ye gittiği belirtildi.

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