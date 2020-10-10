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Dünya Ateşkes ilan edilmişti! Ermenistan saldırıya geçti
Dünya

Ateşkes ilan edilmişti! Ermenistan saldırıya geçti

Ermenistan, ordusu Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırısı başlattı. Bilindiği üzere Ermenistan ile Azrbaycan arasında bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkes uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:32:00 -
Ateşkes ilan edilmişti! Ermenistan saldırıya geçti

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ermenistan’ın işgal ettiği Hocalı’dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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