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Ateş ile toprağın dansı Odunpazarı’nda başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, Uluslararası Ahşap Heykel ve Ulusal Lületaşı Festivali’nin ardından Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nı düzenlemeye hazırlanıyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:00
Ateş ile toprağın dansı Odunpazarı’nda başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, Uluslararası Ahşap Heykel ve Ulusal Lületaşı Festivali’nin ardından Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nı düzenlemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 5.’si gerçekleşecek olan çalıştay, 21 Ağustos Çarşamba Günü başlayacak.


Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Tarihi Bölge’de 5. Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı düzenleyecek. Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen çalıştayın bu yılki onur konuğu Tuğrul Emre Feyzoğlu olacak. Çalıştayın açılış töreni saat 10.00’da Dalyancı Konağı/Eldem Sanat Alanında yapılacak. Birbirinden eşsiz sanat eserlerinin hayat bulacağı çalıştay için Eskişehir’e gelecek olan bilim insanları ve sanatçılar, açılış sonrasında Sorkun’a giderek çömlekçi köyünü ziyaret edecek. Bilim insanları ve sanatçılar, burada geleneksel yöntemlerle yapılan çömlekleri inceleyerek çömlekçiler ile bir araya gelecek.


Canan Gürel Ak, Candan Dizdar Terwiel, Esra Mühürcü Yazıcı, Kadir Ertürk, Kenan Tarhan, Leyla Kubat, Saravut Vongnate (Tayland), Sarra Ben Attia (Tunus), Serkan Önder ve Tarık Kartal’ın sanatçı olarak katılacağı çalıştay, 25 Ağustos Pazar Günü saat 18.00’de Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşecek sergi ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:00
  1. sanat
  2. odunpazarı
  3. bilim

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