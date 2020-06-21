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Ateş çemberi güneş tutulması Pakistan’da izlendi

Pakistan’da ’Ateş Çemberi’ Güneş tutulması sırasında bazı Pakistanlılar şifa bulması inancıyla engelli çocuklarını kuma gömdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:08:48 -
Ateş çemberi güneş tutulması Pakistan’da izlendi

Pakistan’da ’Ateş Çemberi’ Güneş tutulması sırasında bazı Pakistanlılar şifa bulması inancıyla engelli çocuklarını kuma gömdü.


Ay’ın Güneş’i tam kapatamayarak etrafında bir ateş çemberi oluşturduğu halkalı güneş tutulması Pakistan’da da gözlemlendi. Karaçi kentinde güneş tutulmasını izleyen bazı aileler, engelli çocuklarını şifa bulması inancıyla sahilde kuma gömdü.


Pakistan Meteoroloji Dairesi, tutulmanın Pakistan genelinde özellikle Karaçi ve Gwadar kentlerinde gözlemlendiğini açıkladı. Gökyüzü olayının doğu Avrupa, kuzey ve batı Avustralya, doğu Afrika, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu ile Asya’nın büyük bir bölümünde izlendiği belirtildi.


Bir sonraki halkalı güneş tutulmasının ise Haziran 2021’de olması bekleniyor.

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