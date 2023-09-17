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Gündem Ateistler, komünistler, LGBT destekçileri… TSK’ya küfredenleri iyi tanıyalım!
Gündem

Ateistler, komünistler, LGBT destekçileri… TSK’ya küfredenleri iyi tanıyalım!

Yeniakit Publisher
2023-09-17 10:41:00 -
Ateistler, komünistler, LGBT destekçileri… TSK’ya küfredenleri iyi tanıyalım!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "TSK’ya küfredenleri iyi tanıyalım!" başlıklı yazısı...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya kin kusması tepki çekerken, CHP'li ismin ardından organize şekilde Türk ordusuna karşı saldırılar başladı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, TSK'ya saldıranların kimliklerine dikkat çekti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

PKK propagandasını, CHP içinden yapmak üzere, bu partiye emanet verilen Sezgin Tanrıkulu, TSK’yı suçlayan açıklamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘dan çok sert eleştiriler almıştı.

TSK’ya salya sümük saldıranlar, 24 saat geçmedi ki hemen organize oldular..
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İçlerinde Yahudisi var, İngiliz’i var, emekli müftüsü var, var oğlu var. Toplanmışlar, Sezgin Tanrıkulu‘na destek açıklaması yapmışlar.

Eski ve klasik taktikleridir.

Psikolojik üstünlük sağlamak için, Madımak’ta ölen 14 yaşındaki çocuğa bile “aydın” der, bunlar.

Şimdi de “Sezgin Tanrıkulu‘na 814 Aydın’dan destek” başlığıyla, bir bildiri yayınlamışlar.

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