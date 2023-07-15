Ateist yazar Sevan Nişanyan’dan bomba Menzil itirafları

Bir yandan babaannesinin başörtülü, dedesinin hacı olduğunu dile getiren laikçi kesim Türkiye’de ki manevi önderlere ağıza alınmayacak sözler sarf ederken, Ermeni asıllı yazar Sevan Nişanyan’ın Menzil grubu hakkında söylediği sözler bu kesimde infiale neden oldu.

Kendi mahallesinde sosyal medya trollerinin saldırısına uğrayan Nişanyan Menzil Grubu hakkında şöyle bir paylaşım yapmıştı.

“Milyonlarca insanın kalbine hitap edebilmek çok büyük bir değer. Beğenmesen de saygı duyman lazım. Cezaevlerinde muazzam bir teşkilatları var. En ümitsiz insanı hayata bağlamayı başarıyorlar. Bire bir tanığım.”



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Nişanyan’ın bu açıklamaları, Menzil cemaati tarafından memnuniyetle karşılanırken özellikle CHP ile yakın ilişki halinde bulunan oktrolleri pek memnun etmedi.