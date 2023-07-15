  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Ateist yazar Sevan Nişanyan’dan bomba Menzil itirafları
Sosyal Medya

Ateist yazar Sevan Nişanyan’dan bomba Menzil itirafları

Yeniakit Publisher
2023-07-15 15:11:00 - 2023-07-15 15:55:34
Ateist yazar Sevan Nişanyan’dan bomba Menzil itirafları

Ermeni asıllı ateist yazar Sevan Nişanyan Menzil lideri Abdülbaki El-Hüseyni’nin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Nişanyan’ın yaptığı değerlendirme seküler kesimde infiale neden oldu.

Bir yandan babaannesinin başörtülü, dedesinin hacı olduğunu dile getiren laikçi kesim Türkiye’de ki manevi önderlere ağıza alınmayacak sözler sarf ederken, Ermeni asıllı yazar Sevan Nişanyan’ın Menzil grubu hakkında söylediği sözler bu kesimde infiale neden oldu.

Kendi mahallesinde sosyal medya trollerinin saldırısına uğrayan Nişanyan Menzil Grubu hakkında şöyle bir paylaşım yapmıştı.

“Milyonlarca insanın kalbine hitap edebilmek çok büyük bir değer. Beğenmesen de saygı duyman lazım. Cezaevlerinde muazzam bir teşkilatları var. En ümitsiz insanı hayata bağlamayı başarıyorlar. Bire bir tanığım.”


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nişanyan’ın bu açıklamaları, Menzil cemaati tarafından memnuniyetle karşılanırken özellikle CHP ile yakın ilişki halinde bulunan oktrolleri pek memnun etmedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23