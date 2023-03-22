  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ateist Sevan Nişanyan: Kemalistlerin iktidarı vahşi bir diktatörlüğe yol açar
Gündem

Ateist Sevan Nişanyan: Kemalistlerin iktidarı vahşi bir diktatörlüğe yol açar

Yeniakit Publisher
2023-03-22 23:38:00 - 2023-03-23 00:16:38

Ateist yazar Sevan Nişanyan, Türkiye’nin siyasi açıdan en tehlikeli akımının Kemalizm olduğunu belirterek, “Abdulhamid’i devirenleri kurtarıcı olarak selamlayanların 3-5 sene sonra nelere uğradığını hatırlayın.” ifadelerini kullandı.

 Yeniakit.com.tr 

Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, Kemalistlerin yüzüne tokat gibi çarpacak ifadeler kullanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nişanyan, Youtube kanalından yaptığı yayında, “Abdulhamid’i devirenleri kurtarıcı olarak selamlayanların 3-5 sene sonra nelere uğradığını hatılayın” dedi.

Türkiye’nin siyasi açıdan en tehlikeli, en zorba akımının Kemalcilik, Türkçülük olduğunu belirten Nişanyan, “Bunların iktidarı daha vahşi bir diktatörlüğe yol açar.” şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23