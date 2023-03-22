Ateist Sevan Nişanyan: Kemalistlerin iktidarı vahşi bir diktatörlüğe yol açar
Ateist yazar Sevan Nişanyan, Türkiye’nin siyasi açıdan en tehlikeli akımının Kemalizm olduğunu belirterek, “Abdulhamid’i devirenleri kurtarıcı olarak selamlayanların 3-5 sene sonra nelere uğradığını hatırlayın.” ifadelerini kullandı.
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Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, Kemalistlerin yüzüne tokat gibi çarpacak ifadeler kullanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Nişanyan, Youtube kanalından yaptığı yayında, “Abdulhamid’i devirenleri kurtarıcı olarak selamlayanların 3-5 sene sonra nelere uğradığını hatılayın” dedi.
Türkiye’nin siyasi açıdan en tehlikeli, en zorba akımının Kemalcilik, Türkçülük olduğunu belirten Nişanyan, “Bunların iktidarı daha vahşi bir diktatörlüğe yol açar.” şeklinde konuştu.
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