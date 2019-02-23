Ateist Şengör İHL’lere dil uzattı

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İnsan dışkısına olan ilgisiyle kendisini tanıtan Prof. Dr. Celal Şengör, skandal açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün yaşanan ve Marmara Bölgesi’nde hissedilen Ayvacık depremini İmam Hatip Liseleri’ne bağlayan ‘dışkıcı prof’ Şengör, iğrenç ifadeler kullandı.

Depremi İHL’ye bağladı

Katıldığı bir radyo programında, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Jeoloji Profesörü Celal Şengör, “2019 bütçesinde 9 Fen Lisesi, 151 Anadolu Lisesi ve 162 İmam Hatip Lisesi yapılmasının planlanlanıyor. Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır. Hayali kişiliklerle akıl dışı ümitlerle yaşarsanız gerçek gelir basar tokatı” diye konuştu. Dini inançları “dogma” olarak nitelendiren ateist Celal Şengör, başörtüsü yasağının kaldırılması sürecinde de tehditler savurmuştu.