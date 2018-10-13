"Ateist olduğunu açıklayan Sagopa neden çarpıldı?" sorusuna vatandaş böyle cevap verdi: "Tüm ateistler çarpılsa..."

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Sosyal Medya üzerinden bir takipçisine cevap verirken ateist olduğunu açıklayan rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, bu açıklamalarından bir hafta sonra konser verdiği sırada monitörlerden birinin kısa devre yapması sonucu elektrik akımına kapılarak çarpıldı.

Akit Soruyor ekibi yaşanan bu olaydan sonra İstanbullulara; "Ateist olduğunu açıklayan Sagopa Kajmer, sizce neden çarpıldı?" sorusunu yöneltti.

Aldığımız cevaplardan farklı görüşleri derlediğimiz röportajımızda; mikrofon uzattıklarımızdan bazıları Sagopa Kajmer'in çarpılmasının ateist olduğunu açıklaması ile bir ilişkisi olmadığını ifade etti. Bir diğer görüşe göre de ateistliğini açıklayan Kajmer, bu nedenle çarpıldı.

Sagopa Kajmer geçmişte de dini değerleri gündem olmak için kullanmıştı

Sagopa Kajmer, geçtiğimiz dönemde çıktığı bir televizyon programında "Yoga yapacağınıza namaz kılın'' diyerek ibadetin özüne saygısızlık yapmış ve eleştirilerin hedefi olmuştu.

Dini değerleri gündem olmak amacıyla kullanmaktan kaçınmayan Sagopa Kajmer, önceki hafta konser verdiği sırada monitörlerden birinin kısa devre yapması sonucu elektrik akımına kapıldı.