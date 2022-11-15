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Gündem Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!
Gündem

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun zeki, ahlaklı ve bilgili bir insan olduğunu belirten ateist yazar Sevan Nişanyan, Kemalistlere tokat gibi sözlerle seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 23:26:00 - 2022-11-15 23:55:19

 yeniakit.com.tr 

Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, Kemalistlerin düşünceleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulunduğu merhum Kadir Mısıroğlu'nun zeki ve ahlaklı biri olduğunu belirterek Kemalistleri çıldırtacak açıklamalarda bulundu.

Kemalist eğitim sisteminin ezberlettiği uydurma tezleri belgelerle çürüterek, eleştirilemeyenleri eleştiren ve Osmanlı Devleti'ni kötüleyen yalan tarihi tezleriyle çürüten merhum Kadir Mısıroğlu, Mayıs 2019'da ahirete irtihal etti.

Ölüye bile saygısı olmadığını gösteren bazı Kemalistler, Üstad Mısıroğlu'nun ardından hakaretler yağdırmayı sürdürürken ateist yazar Sevan Nişanyan, yayınladığı video ile gerçekleri Kemalistlerin yüzüne tokat gibi çarptı.

"Kadir Mısıroğlu zeki biriydi"

Mısıroğlu'nun zeki biri olduğunu belirten Nişanyan, "Cumhuriyet'in ahmaklık duvarını delmeye teşebbüs etmiş olması takdire şayandır." övgüsünde bulunarak, Üstad Mısıroğlu için "Kendi sahasında oldukça bilgili bir insan. Birçok doğru şey söylemiş. Ahlaki duruşu, kişiliği olan bir insan." ifadelerini kullandı.

"Kemalcilerde ahlak anlayışı yoktur, anlayamazlar"

Nişanyan sözlerinin devamında, Kemalistlere tokat gibi sözlerle yüklenerek şöyle konuştu:

Kemalciler bunu anlayamaz. Çünkü Kemalcilerde ahlak anlayışı yoktur, sıfırdır. Bireyin devlet propagandası dışında ayakta kalma mücadelesini ve çabasını anlayamazlar. Düşmanlık olarak görürler. Ezmek için ellerinden geleni yaparlar.

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Yorumlar

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR Anladınız

Ulan gavur ve ateist biri bile anlamış ya. Gerisi boş Allah rahmet eylesin ÜSTAD KADİR MISIROĞLU. na. Hani ENÇOK HAİN BİZDE diyen adam

Lafa bak

Ya sizin tarafınız aynı devlet millet Atatürk düşmanı gazete paçavrası ile adı ermeni iti ve hain püsküllü ortak paydası devlete düşmanlık sizi mahkemeye vermeyen sizin gibi namert olsun ..
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