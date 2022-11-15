Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

yeniakit.com.tr

Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, Kemalistlerin düşünceleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulunduğu merhum Kadir Mısıroğlu'nun zeki ve ahlaklı biri olduğunu belirterek Kemalistleri çıldırtacak açıklamalarda bulundu.

Kemalist eğitim sisteminin ezberlettiği uydurma tezleri belgelerle çürüterek, eleştirilemeyenleri eleştiren ve Osmanlı Devleti'ni kötüleyen yalan tarihi tezleriyle çürüten merhum Kadir Mısıroğlu, Mayıs 2019'da ahirete irtihal etti.

Ölüye bile saygısı olmadığını gösteren bazı Kemalistler, Üstad Mısıroğlu'nun ardından hakaretler yağdırmayı sürdürürken ateist yazar Sevan Nişanyan, yayınladığı video ile gerçekleri Kemalistlerin yüzüne tokat gibi çarptı.

"Kadir Mısıroğlu zeki biriydi"

Mısıroğlu'nun zeki biri olduğunu belirten Nişanyan, "Cumhuriyet'in ahmaklık duvarını delmeye teşebbüs etmiş olması takdire şayandır." övgüsünde bulunarak, Üstad Mısıroğlu için "Kendi sahasında oldukça bilgili bir insan. Birçok doğru şey söylemiş. Ahlaki duruşu, kişiliği olan bir insan." ifadelerini kullandı.

"Kemalcilerde ahlak anlayışı yoktur, anlayamazlar"

Nişanyan sözlerinin devamında, Kemalistlere tokat gibi sözlerle yüklenerek şöyle konuştu:

Kemalciler bunu anlayamaz. Çünkü Kemalcilerde ahlak anlayışı yoktur, sıfırdır. Bireyin devlet propagandası dışında ayakta kalma mücadelesini ve çabasını anlayamazlar. Düşmanlık olarak görürler. Ezmek için ellerinden geleni yaparlar.