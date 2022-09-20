Ateist Nişanyan: Düşmanlığı diktatörü kendilerine Ata belleyen Atatürkçülerden gördüm

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Kendisini 'açık sözlü ateist' olarak tanımlayan Dilbilimci Türk Ermenisi Sevan Nişanyan, Youtube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkçülük ve Atatürkçülüğün aynı anlama geldiğini belirten ateist yazar Nişanyan, Türkiye'de Atatürkçülüğün ahlaki yozlaşmışlığın ve insani bağnazlığın en aşırı ucu olduğunu söyledi.

"Müslümanlardan hiçbir zaman zorbalık görmedim"

Konuşmasının devamında Müslümanlardan düşmanlık veya zorbalık görmediğini ifade eden Nişanyan, "Kendini Müslüman sayan ve beş vakit namazında olan insanlardan her zaman pozitif, dostane ve sempatik yaklaşımlar gördüm." dedi.

"Düşmanlığı Atatürkçülerden gördüm"

Düşmanlığı ve alçaklığı devletçilerden gördüğünü söyleyen Nişanyan, şöyle konuştu:

"Düşmanlığı, devletin simgesi olan diktatörü kendilerine Ata belleyen Atatürkçülerden gördüm. Atatürkçülerle en ufak bir insani ilişkinin olduğuna inanmıyorum."