Atatürk’ün haberi var mı söylediklerinizden? Erdoğan Bayraktar şimdi de Haydar Baş'çı mı oldu?

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Haydar Baş’ın kurduğu partide bulunan ilahiyatçı Hasan Aydın’ın, Mustafa Kemal Atatürk'ü övdüğü videoyu paylaştı. Sosyal medya hesabından birbirinden saçma paylaşımlarda bulunan Bayraktar, "Şimdi de Haydar Başçı’mı oldu?" dedirtti.

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Mustafa Kemal’in övüldüğü videoda, “Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngilize karşı mücadele ediyor, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İtalyan’ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa’da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa’daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mecelle kuralına göre yenilenmeye ihtiyaç duyulan içtihadi hükümler ve yorumları kast ederek 2018 yılında kullandığı "İslam’ın güncellenmesi gerekiyor" sözlerine de yer verilen videonun devamında şu ifadeler kullanıldı:

“İktidara gelir gelmez ‘Kuran’ı güncelleyelim’ demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam’ın hükümlerini uygulayamayız’ demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım’ demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran’ı Kerim’i Türkçe’ye tercüme et ne demek istiyor Cenab-ı Hak’ dedi”

"Atatürk hafızdı" diyerek adeta motoru yakan ve 2020 yılında ölen Haydar Baş'ın kurduğu Bağımsız Türkiye Partisi’nden olduğu bilinen ilahiyatçı Hasan Aydın’a ait videoyu paylaşan Bayraktar, "Erdoğan Bayraktar şimdi de Haydar Baş'çı mı oldu?" dedirtti.