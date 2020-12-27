ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Atamızın Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde, kendisini, beraberindeki heyetini, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele döneminde vatan için bedenini siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün, 27 Aralık 1919'da Milli Mücadele'yi en iyi yönetebileceği yer olarak gördüğü Ankara'ya ayak bastığını belirten Palandöken, şöyle devam etti:



"Ankara, işgal altında olan yerlere mesafesi, jeopolitik konumu, demir yolu ve telgraf şebeke imkanları ile Anadolu'nun en önemli ve güvenli yeriydi. Atamızın gelişiyle büyük bir coşkuya kapılan Ankara halkı, onu ve beraberindeki heyeti bağrına bastı."

Palandöken, bu vesileyle Ankara'nın Milli Mücadele'nin kalbi haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yaptı. Atamızın Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde, kendisini, beraberindeki heyeti, silah arkadaşlarını, milli mücadele döneminde vatan için bedenini siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum."

- "Ankara, ülkenin kaderinin tayin edildiği önemli bir merkez olmuştur"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da mesajında, Ankara'nın İstiklal Savaşı'nın yönetim merkezi olarak seçilmesinin bağımsızlık sürecinde atılan öngörülü adımlardan birisi olduğunu vurguladı.

Ankara'nın, ülkenin kaderinin tayin edildiği önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Apaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'dan yönetilen İstiklal Savaşı, ordumuzun ve halkımızın kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlandırılmıştır. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 'başkent 'sıfatıyla taçlanan Ankara, ülkemizin kalkınmasında büyük bir rol almıştır. Türk şoför camiası adına, Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum."