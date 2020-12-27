Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, "Hürriyet ve istiklali yüreklerinde hisseden Ankaralıların, bundan 101 yıl önce Dikmen sırtlarında Mustafa Kemal Atatürk ile yaktıkları özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin, Türkiye'nin semasını sonsuza kadar aydınlatacağına milletçe yürekten inanıyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla, kente ilk geldiğinde ilk karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenledi.

Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişinin Milli Mücadelenin seyri ve zaferle neticelenmesi bakımından büyük bir öneme haiz olduğunu belirtti.

"Bütün imkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen ülkenin dört bir yanı işgal edilmiş, her türlü olumsuzluğa rağmen hiç umudunu kaybetmeyen, halkına sonsuz güveni olan Mustafa Kemal Atatürk, yıllarca süren savaşlardan bitap düşmüş tarih sahnesinden silinmesine artık kesin gözüyle bakılan bir milletin yeniden küllerinden doğması mucizesine imza atmıştır." diyen Bozdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'yı seçtiğini hatırlatarak, Atatürk'ün savaşın en iyi Ankara'dan yönetileceğine inandığını hatırlattı.

Bozdemir, "Hürriyet ve istiklali yüreklerinde hisseden Ankaralıların, bundan 101 yıl önce Dikmen sırtlarında Mustafa Kemal Atatürk ile yaktıkları özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin, Türkiye'nin semasını sonsuza kadar aydınlatacağına milletçe yürekten inanıyoruz. Her 27 Aralık günü bizler için bir bayram ve kutlama günüdür." diye konuştu.

- "Ankara'mızı Atatürk'e yakışır kent haline birlikte getireceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş da 101 yıl önce olduğu gibi bugün de Dikmen sırtlarında bulunduklarını ifade ederek, geçen yıl olduğu gibi bugünü, Ankara'nın bayramı olarak bir şenlik havasında kutlamak istediklerini, pandemi nedeniyle kısıtlı bir tören yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Yavaş, "Bağımsızlığımızın sembolü, Milli Mücadelemizin karargahı ve Türk milletinin Cumhuriyetle buluşmanın öncüsü Ankara'nın destansı tarihi bundan 101 yıl önce şu an bulunduğumuz yerde yazılmaya başlandı. 101 yıl önce Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti en önemli ziyaretlerini başkentimize yaptılar. Onları Ankara ve çevresinden gelerek karşılayan 35 bin kişi hürriyet ve bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırdı. Bu sevda artık savunmanın sona erdiğini, taarruz zamanının başladığının habercisi oldu." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Milli Mücadelenin merkezi olduğuna değinen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"101 yıl önce bu hedef ve kararlılık bize önemli görevler yüklemektedir. Başkent Ankara sıradan bir yer değildir. Var olanı kullanarak, var olanın sınırlarını aşma gayreti, hayal kurma özgürlüğü ve insan kalabilme onurudur. İnanıyorum ki Ankara'mızı tarihimize, kültürel değerlerimize yaraşır, Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır ve dünya başkentleri ile yarışır bir kent haline birlikte getireceğiz."

Ankara Kulübü Derneği Metin Özarslan'ın konuşmasının ardından seğmenler gösteri sundu.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, seğmen dernekleri katıldı.

Dikmen sakinleri programı balkonlarından izledi ve seğmenleri alkışladı.

- Belediye çalışanlarının maaşları en az 3 bin 100 lira oldu

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, geçen hafta 11 ilçe belediye başkanıyla Zoom üzerinden yaptıkları toplantı sonrasında Ankara'nın il ve ilçe belediyelerinde asgari ücretli olarak çalışanların en az 3 bin 100 lira maaş alacağını ilan ettiklerini hatırlattı.

Yavaş, yaklaşık 4 bin kişinin 3 bin liranın altında maaş aldığını, yeni kararla en az 3 bin 100 lira maaş vereceklerini ifade etti.

Pandemi boyunca esnafın mağdur olduğunu, onların sıkıntısını gidermek amacıyla kampanya başlattıklarını belirten Yavaş, "Dün 3 milyon Ankaralıya mesaj çektim. Lokantalardan yemek alın, sipariş verin diye. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. İnşallah Ankaralılar için yaptığımız bu çalışma bütün Türkiye'ye yayılır, çünkü zor durumdalar. İşini kaybeden 15 bin kadar esnafımız var. 3 ay boyunca ayda 500 lira yardım edeceğiz. Ayrıca ailelerinde kaç kişi yaşıyorsa, kişi başı birer ekmek vereceğiz. Her ay evlerine kavurma veya kıyma vereceğiz. Biz söz verdik, kimse aç ve açıkta kalmayacak diye. Ankara için bundan daha iyisini düşünemiyorum." şeklinde konuştu.

- CHP'li vekillerden açıklama

CHP'nin Ankara milletvekilleri de Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla, program öncesinde Dikmen Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, bundan 101 yıl önce memleketin kurtulmasında öncü olan Mustafa Kemal Paşa'nın emperyalist saldırganlara karşı mücadele verdiğini söyledi.

Ünsal, Milli Mücadele döneminde üs seçilen Ankara'nın tarihte örneğine az rastlanan şekilde başkent haline geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu memleketin kadınlı, erkekli yiğitleri Dikmen sırtlarında ettikleri yemine, o günden sonra hiç taviz vermeden bağlı kalmışlardır. Vatana ve ulusal onurumuza, son damla kanlarını verdikleri ana kadar sadakatle bağlı kalmışlardır. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi basit bir mekansal değişiklik değildir. Ata'mızın Ankara'ya gelişi, bir milletin yedi düvele diz çöktürme konusunda öz güveninin yerine gelişidir."

