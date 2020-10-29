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Aktüel Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı
Aktüel

Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:43:05 -
Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi, kendi sesiyle tarihi Hükümet Konağı'ndan yayımlandı.

İzmir Valiliğince, Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kentin simge yapılarından saat kulesi, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Tarihi Valilik binasına ışıklarla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazısı ile Türk bayrağı ve Atatürk'ün silüeti yansıtıldı.

Hükümet Konağı önündeki kutlama programında özel hazırlanan animasyonların projeksiyonla tarihi Valilik binasının duvarlarına yansıtılmasını vatandaşlar, cep telefonlarıyla kaydetti.

Lazer ışık ve ses gösterisinin yapıldığı etkinlikte Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi, kendi sesiyle İzmir'den tüm dünyaya duyuruldu.

Meydandaki etkinlikleri izleyen Gül Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 97. yılını tüm gün düzenlenen etkinliklerle coşkulu şekilde kutladığını belirterek, "Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Söylevi'ni dinlerken çok duygulandım." dedi.

Meliha Tosun da İzmir Valiliğinin düzenlediği programın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.


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