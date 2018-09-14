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Atatürk'ten yola çıkan 20 TIR Yeni Havalimanı'na ulaştı

Atatürk Havalimanı'ndan yolan çıkan 20 TIR, TEKNOFEST'in düzenleneceği İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı.

14 Eylül 2018 Cuma 21:25
Atatürk'ten yola çıkan 20 TIR Yeni Havalimanı'na ulaştı

Atatürk Havalimanı B Kapısı'ndan saat 15.40 sıralarında konvoy halinde yola çıkan 20 TIR'lık konvoy, saat 18.00 sıralarında Yeni Havalimanı'na ulaştı.

FESTİVALE HAZIRLIK

Bir polis aracının da eşlik ettiği TIR'lar, pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarını taşıdı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 21:25
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