Atatürkçü teyze CHP’yi bombaladı: CHP olmuş HDP/PKK, Türkiye'yi seven AK Parti'ye oy verir!
Atatürkçü bir vatandaş CHP'nin "Atatürk'ün partisi" olmaktan çıktığını söyleyerek, HDP ile ittifak kurmasına tepki gösterdi. "CHP olmuş CHP/PKK" diyen vatandaş, "Türkiye'yi seven, vatanını seven AK Parti'ye oy verir" dedi.
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Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında Atatürkçü olduğunu söyleyen bir vatandaş, CHP'nin HDP ile kolkola girmesini eleştirdi.
CHP'de Atatürk'ün devrinin bittiğini söyleyen vatandaş, AK Parti'ye oy vereceğini söyledi.
"Türkiye'yi seven, vatanını seven AK Parti'ye oy verir" diyen vatandaş, "CHP olmuş, HDP-PKK! Atatürk'ün partisini bak ne hale getirdiniz. Utanıyorum." diye tepki gösterdi.
Çevredekilere de "Atatürk'ün partisini beğeniyor musunuz?" diye soran ve cevaplarla destek alan vatandaş, ekonominin de düzeleceğini belirtti.