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Teknoloji Atatürk Üniversitesi yerli koronavirüs aşısında hayvan deneylerine başlıyor
Teknoloji

Atatürk Üniversitesi yerli koronavirüs aşısında hayvan deneylerine başlıyor

Atatürk Üniversitesi yerli koronavirüs aşısında hayvan deneyi çalışmalarına başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:17:00 -
Atatürk Üniversitesi yerli koronavirüs aşısında hayvan deneylerine başlıyor

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarını Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde "Kovid-19'a Karşı İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Geliştirilmesi" projesi kapsamında sürdürüyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Kovid-19 salgınıyla ilgili 160 aşı çalışmasından 16'sının ülkede yürütüldüğünü anımsattı.

Bu çalışmalardan bazılarında son aşamaya gelindiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi olarak yerli aşıda birinci aşama olan antijen hazırlama safhasını başarıyla tamamladık. Üç aşamada gerçekleşecek aşı çalışmalarından birincisi vücuda verilecek maddeyi hazırlamak. İkincisi bu maddenin deney hayvanlarında oluşturacağı cevabı saptamak ve bu cevabın ne kadar süreyle etkin olacağını anlamak. Üçüncüsü ise maddeyi gönüllü insanlara vermek suretiyle cevabı ve bu cevabın etkinlik süresiyle oluşabilecek olumsuz durumları belirlemektir. Birinci aşamada hazırlanan maddeye antijen denir. Antijen vücuda (neonotal dönemde) yabancıdır ve protein yapısındadır. Antijenin hazırlanmasında en önemli kısım invitro denilen canlı ortamın dışında gerçekleştirilen teknik bir çalışmadır."

Çelebi, 2021'in ilk yarı yılında hayvan deneylerini tamamlamayı ve son faz olan gönüllü insan aşılamalarına geçmeyi planladıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günlerde Atatürk Üniversitesinde koordinatörlük oluşturularak aşı üretilmesi için gerekli araştırmaların başlatıldığını hatırlattı.

Atatürk Üniversitesinin önceki yıllarda aşı çalışmalarına yönelik bir birimi olmamasına rağmen bu konuda çalışacak bilim dalları ve öğretim elemanlarıyla yeterli birikime sahip olduğunu aktaran Çomaklı, "Aşı koordinatörlüğü bünyesinde araştırmalar, üniversitemiz tıp, fen, eczacılık ve veteriner hekimliği fakültelerinden öğretim elemanları ve Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Üç aşamada gerçekleştirilen aşı çalışmalarının invitro olarak adlandırılan birinci aşaması tamamlanmış ve antijen hayvan deneylerinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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