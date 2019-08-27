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Atatürk Üniversitesi öğrencileri, çalışma hayatına uyum sağlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başlatılan Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında Atatürk Üniversitesinde görev yapan öğrenciler ile Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Ağustos 2019 Salı 16:38
Atatürk Üniversitesi öğrencileri, çalışma hayatına uyum sağlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başlatılan Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında Atatürk Üniversitesinde görev yapan öğrenciler ile Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ettiler.


İŞKUR tarafından hayata geçirilen yeni projeyle Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören ve aynı zamanda SÇP kapsamında üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışan 270 öğrenci, yaz tatili boyunca görevlerine devam edecek. Söz konusu görev karşılığında İŞKUR’dan belirli bir miktar ücret alan öğrenciler, bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışıyor, diğer yandan da mesleki niteliklerini geliştiriyorlar.


İŞKUR tarafından finanse edilen SÇP’de, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi çalışmaları ile doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni gibi konulara öncelik gösteriliyor. Öğrencilerin hangi şartlar altında çalıştıkları ve sağladıkları faydayı yerinde görmek isteyen İŞKUR yöneticileri, zaman zamana kamu kurumlarında görevli öğrencileri ziyaret ediyor.


“Gençlerin Pozitif Enerjileri Güç Veriyor”


Sosyal Çalışma Programı kapsamında çeşitli kamu kurumlarında olduğu gibi Atatürk Üniversitesinde de öğrencilerin görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, gençlerin pozitif enerjilerinin kendilerine de güç verdiğini söyledi.


Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri kurumlarda görev yaparak pratiğe dökme fırsatı veren İŞKUR’a teşekkür eden Rektör Çomaklı, bu projenin diğer taraftan da istihdam oluşturması sebebiyle topluma fayda sağladığını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:38
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