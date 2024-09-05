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Yaşam Atatürk Devlet Hastanesi'nde yangın paniği
Yaşam

Atatürk Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Yeniakit Publisher
2024-09-05 00:58:00 -
Atatürk Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin MR bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden hastane personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında oluşan yoğun dumanının tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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