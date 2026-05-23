Zincir marketlerde gizli zehir alarmı! Raflardan apar topar kaldırılıyor, evinizde varsa sakın tüketmeyin
Uluslararası tüketici hakları savunucusu Foodwatch, Avrupa Birliği genelinde kullanımı kesin olarak yasaklanmış tarım ilaçlarının ithal gıdalar aracılığıyla gizlice pazara sızmaya devam ettiğini duyurarak büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'daki marketlerden toplanan 63 farklı ithal ürünün laboratuvar analizlerinde, özellikle basmati pirinci, yeşil çay ve kırmızı toz biber örneklerinin yaklaşık üçte ikisinde yasal sınırları aşan tehlikeli pestisit kalıntıları saptandı.