SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Zincir marketlerde gizli zehir alarmı! Raflardan apar topar kaldırılıyor, evinizde varsa sakın tüketmeyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zincir marketlerde gizli zehir alarmı! Raflardan apar topar kaldırılıyor, evinizde varsa sakın tüketmeyin

Uluslararası tüketici hakları savunucusu Foodwatch, Avrupa Birliği genelinde kullanımı kesin olarak yasaklanmış tarım ilaçlarının ithal gıdalar aracılığıyla gizlice pazara sızmaya devam ettiğini duyurarak büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'daki marketlerden toplanan 63 farklı ithal ürünün laboratuvar analizlerinde, özellikle basmati pirinci, yeşil çay ve kırmızı toz biber örneklerinin yaklaşık üçte ikisinde yasal sınırları aşan tehlikeli pestisit kalıntıları saptandı.

Tüketici hakları savunucusu Foodwatch, Avrupa Birliği (AB) genelinde kullanımı yasaklanmış olan tarım ilaçlarının (pestisitler), ithal edilen gıda ürünleri aracılığıyla Avrupa pazarına girmeye devam ettiğini duyurdu. Yapılan incelemeler; özellikle pirinç, çay ve baharat gruplarında ciddi oranlarda kimyasal kalıntı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma kapsamında; Hollanda, Avusturya, Almanya ve Fransa’daki marketlerden toplanan toplam 63 farklı ürün analiz edildi. Foodwatch, test edilecek numuneleri seçerken özellikle AB sınırları içerisinde üretimi kısıtlı olan ve geçmiş verilere göre pestisit riski yüksek kabul edilen ürün gruplarına odaklandı. Analiz sonuçlarına göre: İncelenen 63 ürünün 43’ünde pestisit kalıntısı saptandı. Bu oran, test edilen ürünlerin yaklaşık üçte ikisine tekabül ediyor. Almanya’dan alınan 19 numunenin 13’ünde kimyasal madde izine rastlandı.

Laboratuvar sonuçları, bazı ürünlerin sadece pestisit içermekle kalmayıp, yasal olarak belirlenen maksimum kalıntı limitlerini de aştığını gösterdi. Özellikle Almanya pazarında faaliyet gösteren REWE, Aldi, Edeka ve Lidl gibi zincir marketlerin özgün markalarının yanı sıra; Teekanne, Meßmer ve Fuchs/Ostmann gibi bilinen markaların ürünlerinde de kalıntılar tespit edildi.

Foodwatch, yasal sınırları aşan şu ürünler için acil geri çağırma talebinde bulundu: Fuchs ve Kania markalarına ait kimyon ürünleri. REWE markalı chili (acı biber) karışımı. İnceleme raporunda, yasaklı maddelerin en yoğun görüldüğü kategoriler şu şekilde sıralandı: Basmati Pirinci Yeşil Çay Kırmızı Toz Biber ve Baharat Karışımları

